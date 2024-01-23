В ЦБ не поддержали продление обязательной продажи валютной выручки

ЦБ не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления мер по продаже валютной выручки экспортёрами до конца 2024 года является прерогативой российского кабмина.