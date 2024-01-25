Юрист Рыбакова: поиск новой работы не может быть основанием для увольнения

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почётный юрист Москвы Елена Рыбакова заявила, что поиск новой работы не может быть основанием для увольнения, но если в рабочее время сотрудник занимается не своими должностными обязанностями, то к нему могут применить дисциплинарное наказание.

«Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырёх часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это даёт руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в целом есть ряд причин, по которым с сотрудником могут расторгнуть трудовой договор.

«К примеру, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогулы», — уточнила Рыбакова.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.