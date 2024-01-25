Юрист Рыбакова: поиск новой работы не может быть основанием для увольнения
«Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырёх часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это даёт руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, в целом есть ряд причин, по которым с сотрудником могут расторгнуть трудовой договор.
«К примеру, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогулы», — уточнила Рыбакова.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.