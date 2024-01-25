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Юрист Рыбакова: поиск новой работы не может быть основанием для увольнения

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Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почётный юрист Москвы Елена Рыбакова заявила, что поиск новой работы не может быть основанием для увольнения, но если в рабочее время сотрудник занимается не своими должностными обязанностями, то к нему могут применить дисциплинарное наказание.

«Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырёх часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это даёт руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в целом есть ряд причин, по которым с сотрудником могут расторгнуть трудовой договор.

«К примеру, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогулы», — уточнила Рыбакова.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.

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