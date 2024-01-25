Детский омбудсмен Панчихина рассказала о способах борьбы с конфликтами в школах
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
По словам омбудсмена, в течение года она фиксировала 115 обращений, связанных с разногласиями между учащимися, а также между их родителями и учителями.
Как отметила Панчихина, важен индивидуальный подход к каждой ситуации и внимание к мнению всех заинтересованных сторон.
Кроме того, уполномоченная выразила мнение, что вовлечение старших учеников в процесс урегулирования спорных вопросов могло бы предотвратить многие из таких конфликтов.
Ранее сообщалось, что в Перми организовали проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника.