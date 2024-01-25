В Перми проводят проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.
«Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы», — заявили в ведомстве.
Сотрудники прокуратуры оценят организацию профилактической работы с учащимися школы и их законными представителями.
Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.