В Перми проводят проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника

В Перми организовали проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы», — заявили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры оценят организацию профилактической работы с учащимися школы и их законными представителями.

Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.