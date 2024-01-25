RT в Telegram
Подпишись

В Перми проводят проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника

Короткая ссылка
В Перми организовали проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника.
В Перми проводят проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал региональной прокуратуры.

«Органами прокуратуры края организована проверка по факту причинения травмы учащемуся Пермской кадетской школы», — заявили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры оценят организацию профилактической работы с учащимися школы и их законными представителями.

Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить