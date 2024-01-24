RT в Telegram
Подпишись

Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове

Короткая ссылка
В Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, возле торгового центра завязался конфликт между 18-летним мужчиной и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот.

Подростка госпитализировали.

«Следователем следственного отдела по г. Чехову ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в причинении тяжких повреждений 15-летнему подростку», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить