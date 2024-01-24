Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове

В Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, возле торгового центра завязался конфликт между 18-летним мужчиной и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот.

Подростка госпитализировали.

«Следователем следственного отдела по г. Чехову ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в причинении тяжких повреждений 15-летнему подростку», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе столицы.