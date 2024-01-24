СК возбудил дело по факту нападения на сотрудника полиции на западе Москвы

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе столицы.

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов на западе Москвы возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся у следствия данным, 24 января мужчина на улице Бобруйской нанёс сотруднику полиции удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший скрылся с места преступления — в настоящий момент ведётся его розыск.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на посетителя ресторана во Владикавказе.