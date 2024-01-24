RT в Telegram
Подпишись

СК возбудил дело по факту нападения на сотрудника полиции на западе Москвы

Короткая ссылка
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника ППС на западе столицы.
СК возбудил дело по факту нападения на сотрудника полиции на западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в своём Telegram.

«По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов на западе Москвы возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся у следствия данным, 24 января мужчина на улице Бобруйской нанёс сотруднику полиции удар предметом, похожим на нож. Пострадавший был госпитализирован, а нападавший скрылся с места преступления — в настоящий момент ведётся его розыск.

Ранее полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на посетителя ресторана во Владикавказе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить