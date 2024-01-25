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Строительство Мытищинской хорды завершат в 2024 году

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Строительство Мытищинской хорды в Московской области завершат в 2024 году.
Строительство Мытищинской хорды завершат в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мытищинская хорда — наша концессионная дорога, которую мы откроем уже в конце года. Теперь 16 км будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублёром очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители её очень ждут», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

На хорде готовы пять путепроводов, почти готовы — ещё три.

Также строятся мосты, готовятся шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.

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