Строительство Мытищинской хорды завершат в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мытищинская хорда — наша концессионная дорога, которую мы откроем уже в конце года. Теперь 16 км будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублёром очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители её очень ждут», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
На хорде готовы пять путепроводов, почти готовы — ещё три.
Также строятся мосты, готовятся шумозащитные экраны.
Ранее сообщалось, что Челябинская область получит 140 новых автобусов в 2024 году.