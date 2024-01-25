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Врач Тен назвала признаки преддиабета

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Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской КБ Минздрава Московской области Зарема Тен рассказала о том, что такое преддиабет.
Врач Тен назвала признаки преддиабета
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«Диагноз при нём поставить ещё нельзя, однако нарушение углеводного обмена, инсулинорезистентность и повышение толерантности к глюкозе уже проявляются», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, обычно люди узнают о наличии преддиабета случайно, и в таком случае врач может предупредить пациента о необходимости сесть на диету.

Как пояснила Тен, около 80% болеющих сахарным диабетом имеют лишний вес.

«Очень часто такие пациенты даже не подозревают у себя наличие сахарного диабета, а своё ожирение связывают с тем, что у них просто медленный метаболизм», — сказала она.

Врач добавила, что если человек ощущает сонливость, повышенную жажду, снижение остроты зрения и иммунитета, то желательно пройти диспансеризацию и проверить уровень сахара в крови.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.

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