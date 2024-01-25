Адвокат Тараканов посоветовал не затягивать с оформлением наследства
Эти шесть месяцев нужно использовать, чтобы обратиться к нотариусу и получить соответствующее свидетельство, посоветовал он в интервью сайту «Аргументы и Факты».
«Если человек упустил выделенные на вступление в наследство полгода, то нотариус ему помочь уже не сможет. Наследникам придётся обращаться в суд и восстанавливать своё право», — заявил Тараканов.
Он также отметил, что наследники смогут это сделать, если были веские причины, такие как тяжёлая болезнь наследника или его беспомощное состояние, длительное отсутствие или нахождение в местах лишения свободы.
Ранее адвокат Виталий Ревзин рассказал, что за полученный в наследство дачный участок новые владельцы обязательно должны уплачивать членские взносы в дачное товарищество.