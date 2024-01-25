В Кемерове в результате наезда машины на остановку пострадали три человека

В Кемерове в результате наезда автомобиля на остановку пострадали три человека, в том числе двухлетний ребёнок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«Водитель автомобиля Nissan Almera въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. На место незамедлительно были направлены сотрудники Госавтоинспекции. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две женщины в возрасте 42 и 60 лет, а также двухлетний ребёнок», — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, 20-летний студент одного из местных вузов не справился с управлением и съехал с дороги.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар. В ДТП пострадали не менее пяти человек.