Автомобиль врезался в мачту освещения и сбил человека на остановке в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует Дептранс Москвы в Telegram.
Отмечается, что автомобиль въехал в мачту городского освещения и сбил человека, находившегося на остановке городского транспорта.
На месте работают оперативные службы города.
Ранее рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Перелюб, попал в аварию в Марксовском районе Саратовской области.
Утром 20 января авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД после развязки с Волоколамским шоссе.