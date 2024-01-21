Автомобиль врезался в мачту освещения и сбил человека на остановке в Москве

Автомобиль врезался в мачту городского освещения и сбил человека на остановке на Перовском шоссе в Москве.

Об этом информирует Дептранс Москвы в Telegram.

Отмечается, что автомобиль въехал в мачту городского освещения и сбил человека, находившегося на остановке городского транспорта.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Перелюб, попал в аварию в Марксовском районе Саратовской области.

Утром 20 января авария с участием сразу нескольких автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД после развязки с Волоколамским шоссе.