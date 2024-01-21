Авария с участием рейсового автобуса произошла в Саратовской области

Рейсовый автобус, следовавший из Саратова в Перелюб, попал в аварию в Марксовском районе. Информацию об этом предоставила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

В сообщении указывается, что ДТП произошло на трассе Саратов — Балаково у поворота на село Зоркино. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

«В результате дорожной аварии пострадали некоторые пассажиры, которые обратились за медицинской помощью», — отметили в пресс-службе, добавив, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.

Ранее сообщалось об аварии в Саратовской области, где в результате столкновения грузовика и минивэна погибли три человека.