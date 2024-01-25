В Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар

В Санкт-Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар. В ДТП пострадали не менее пяти человек.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Отмечается, что водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.