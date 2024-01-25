RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар. В ДТП пострадали не менее пяти человек.
В Петербурге возбудили ещё одно уголовное дело после выезда автобуса на тротуар
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Отмечается, что водитель автобуса признан подозреваемым и задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить