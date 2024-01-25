Певица Лолита заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом

Российская певица Лолита Милявская заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом.

«Я не интересуюсь больше шоу-бизнесом», — сказала она РИА Новости.

Певица также переадресовала вопросы об отмене её концертов директорам площадок в городах России.

Ранее в Омске отменили концерт Лолиты Милявской после её участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Скандальную вечеринку в клубе «Мутабор» признали пропагандой ЛГБТ*.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.