В России планируют разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную

В России в рамках новой системы высшего образования планируют разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную.

О соответствующих планах рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи со студентами.

«Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углублённых знаний и на исследовательскую, в случае если вы захотите впоследствии заняться наукой», — сказал глава Минобрнауки.

Также он заявил, что главная цель магистратуры должна заключаться в получении дополнительных знаний, а не диплома.

Министр отметил, что магистратура должна быть лишь в вузах с соответствующими кадровыми и инфраструктурными возможностями.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

Фальков отмечал, что переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года.