Фальков: обучение в рамках новой системы высшего образования планируется с 2025 года

Переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года.

Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Переход на обучение в рамках новой системы — с 1 сентября 2025 года», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в России.

Проект предусматривает введение базового высшего (сроком от четырёх до шести лет) и специализированного высшего образования (от года до трёх лет).

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала указ.