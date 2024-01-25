Суд приговорил экс-губернатора Пензенской области к 12 годам колонии за взятки

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии по делу о коррупции.

«По совокупности преступлений назначить Белозерцеву Ивану Александровичу наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит РИА Новости заявление.

Кроме того, 11 лет колонии получил глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель.

В конце марта 2021 года стало известно о задержании Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении экс-губернатора, Шпигеля и других лиц.

Позднее их арестовали. Защита Белозерцева признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.