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Госдума приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы

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Государственная дума России приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие в том числе штрафы до 700 тыс. рублей.
Госдума приняла в I чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Так, в I чтении принят законопроект, предусматривающий административный штраф в размере до 700 тыс. рублей за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за треш-стримы.

Кроме того, ГД в I чтении приняла законопроект, по которому ведение стрима при совершении преступления считается отягчающим обстоятельством.

В ноябре 2023 года глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы были поддержаны в российском правительстве.

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