ТАСС: на месте крушения Ил-76 нашли, предположительно, элементы ракеты

На месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области обнаружили, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам представителя служб, ведётся поиск фрагментов самолёта и металлических конструкций на большой территории.

«На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолёт», — заявил он.

По его словам, эти элементы направят на экспертизу.

24 января в Министерстве обороны России заявили, что украинские военнослужащие поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

Украинские СМИ ранее начали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.