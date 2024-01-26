Категории получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами предложили расширить

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать пособия по уходу за ребёнком-инвалидом одиноким родителям независимо от условия ведения трудовой деятельности. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила, что, согласно недавнему указу президента России, родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день, в том числе дистанционно или на дому, и получать пособие по уходу в размере 10 тыс. рублей. Ранее претендовать на пособие могли только неработающие родители.

Данная мера была своевременной поддержкой семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, и позволила родителям не выбирать между возможностью работать и получением пособия. При этом представляется, что такие меры требуют своего дальнейшего расширения, добавила Лантратова.

На сегодняшней день в крайне тяжёлой ситуации оказываются родители, по тем или иным причинам воспитывающие ребёнка-инвалида без помощи второго родителя. В связи с тем что уход за ребёнком с инвалидностью требует больших затрат, такие семьи часто доходят до крайне бедственного финансового положения, а уровень жизни ребёнка существенно падает, отметила парламентарий.

В этих условиях необходимость приобретения специального оборудования, дорогостоящих лекарств, обеспечение особого питания и ухода вынуждает одинокого родителя осуществлять трудовую деятельность на условиях полного рабочего времени, так как эта форма занятости часто является более оплачиваемой и стабильной.

Вместе с тем при текущем регулировании право на ежемесячную выплату у такого родителя прекращается, добавила Лантратова.

«В целях предотвращения указанных ситуаций представляется целесообразным распространить право на получение ежемесячной выплаты в том числе на одиноких родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, вне зависимости от условий осуществления ими трудовой деятельности (полное или неполное рабочее время). В отсутствие помощи со стороны второго родителя выплата в размере 10 тыс. рублей станет дополнительным источником дохода семьи и будет способствовать обеспечению достойного уровня жизни ребёнка», — говорится в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины.