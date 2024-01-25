RT в Telegram
Подпишись

Специалист Парфёнова дала советы студентам по прохождению собеседования

Короткая ссылка
Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфёнова дала рекомендации студентам для успешного прохождения собеседования.
Специалист Парфёнова дала советы студентам по прохождению собеседования
  • Gettyimages.ru

«В ходе беседы с работодателем студенту важно показать, что он не просто пришёл что-то «взять» у компании, но и готов ей отдавать взамен, приносить пользу, учиться новому. Для работодателя это очень важно», — заявила специалист в беседе с РИАМО.

Перед встречей, по мнению Парфёновой, необходимо ознакомиться с деятельностью компании. Также стоит обратить внимание на стиль одежды, чтобы создать хорошее первое впечатление о себе.

«Кроме того, студенту стоит задавать себе вопросы, какой формат работы для него подходит: в офисе или на удалёнке, постоянная работа или проектная, по профессии, которую он получает, или ему интересна другая сфера», — сказала эксперт.

Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить