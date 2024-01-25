Специалист Парфёнова дала советы студентам по прохождению собеседования

Эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфёнова дала рекомендации студентам для успешного прохождения собеседования.

«В ходе беседы с работодателем студенту важно показать, что он не просто пришёл что-то «взять» у компании, но и готов ей отдавать взамен, приносить пользу, учиться новому. Для работодателя это очень важно», — заявила специалист в беседе с РИАМО.

Перед встречей, по мнению Парфёновой, необходимо ознакомиться с деятельностью компании. Также стоит обратить внимание на стиль одежды, чтобы создать хорошее первое впечатление о себе.

«Кроме того, студенту стоит задавать себе вопросы, какой формат работы для него подходит: в офисе или на удалёнке, постоянная работа или проектная, по профессии, которую он получает, или ему интересна другая сфера», — сказала эксперт.

Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.