Губернатор Паслер поздравил учащихся Оренбуржья с Днём студента
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«Мы создаём условия для развития и реализации каждого. Нам важно, чтобы молодые люди жили и работали в Оренбуржье... Мы гордимся оренбургским студенческим сообществом!» — цитирует текст обращения RIA56.
В свою очередь, поздравительные слова в адрес студенчества направил глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом со ссылкой на его Telegram-канал сообщает «Крым 24».
Он, в частности, отметил, что студенты организуют множество значимых мероприятий, участвуют в различных проектах, вносят вклад в поддержку участников СВО.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил учащихся вузов региона с Днём российского студенчества.