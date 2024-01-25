Губернатор Паслер поздравил учащихся Оренбуржья с Днём студента

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил студентов региона с Днём российского студенчества, который отмечается 25 января.

«Мы создаём условия для развития и реализации каждого. Нам важно, чтобы молодые люди жили и работали в Оренбуржье... Мы гордимся оренбургским студенческим сообществом!» — цитирует текст обращения RIA56.

В свою очередь, поздравительные слова в адрес студенчества направил глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом со ссылкой на его Telegram-канал сообщает «Крым 24».

Он, в частности, отметил, что студенты организуют множество значимых мероприятий, участвуют в различных проектах, вносят вклад в поддержку участников СВО.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил учащихся вузов региона с Днём российского студенчества.