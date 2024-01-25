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Губернатор Дрозденко поздравил учащихся вузов Ленобласти с Днём студента

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил учащихся вузов региона с Днём российского студенчества.
Губернатор Дрозденко поздравил учащихся вузов Ленобласти с Днём студента
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Вы находите время на добрые дела, участвуете в волонтёрских проектах, активно проявляете себя в самых разных сферах жизни нашего региона. Желаю всем, кто причастен к студенческому братству, новых позитивных открытий, веры в собственные силы и успехов на пути к профессиональным вершинам», — сказал Дрозденко.

Также стало известно, что учащихся вузов Кубани с праздником поздравил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передаёт сайт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал главы Краснодарского края.

«Дорогие студенты! Ваши таланты, устремлённость вперёд, решительность в достижении самых смелых целей сегодня востребованы во всех сферах жизни Кубани. Пусть ваша студенческая жизнь будет яркой и насыщенной, воспоминания об этом времени сохранятся на долгие годы, а впереди ждут большие успехи», — написал Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества.

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