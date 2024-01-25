РИА Новости: в деле о коте Твиксе фигурантов пока нет

В уголовном деле о жестоком обращении с животными после инцидента с котом Твиксом фигурантов пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Дело возбуждено по факту, по уточнённым данным, фигурантов в деле пока нет», — сказали агентству.

Ранее стало известно, что в РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона.

11 января проводница высадила кота Твикса из поезда. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

20 января кота нашли мёртвым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации.