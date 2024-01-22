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Бастрыкин поручил СК проверить инцидент с выброшенным из поезда котом Твиксом

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с выброшенным из поезда в Кирове котом Твиксом, говорится в сообщении Следственного комитета России.
Бастрыкин поручил СК проверить инцидент с выброшенным из поезда котом Твиксом
  • РИА Новости

Отмечается, что глава ведомства поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

И. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицын А.А. должен будет организовать процессуальную проверку и представить доклад Бастрыкину.

11 января проводница выбросила кота Твикса из поезда. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

20 января кота нашли мёртвым с кусаной раной на животе.

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