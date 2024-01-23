Высадившую кота из поезда проводницу временно отстранили от работы с пассажирами

В РЖД отстранили от работы с пассажирскими поездами проводницу, которая высадила кота Твикса из вагона, сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников. Расследование гибели кота продолжается.

«В настоящий момент проводница отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами (временно — на период проведения рассмотрения)», — сказал Колесников во время круглого стола в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. Его слова приводит РИА Новости.

11 января проводница высадила кота Твикса из поезда. На животное был оформлен необходимый билет, однако кот выбежал из купе. Проводница не нашла хозяина и, решив, что кот случайно залез в поезд, выбросила его во время стоянки.

20 января кота нашли мёртвым.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации.