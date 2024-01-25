Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Новое исследование выяснило, кем россияне мечтали стать в детстве.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Так, каждый девятый мальчик (11%) мечтал стать космонавтом. Профессию лётчика, инженера и водителя рассматривали 9% будущих мужчин. Военными хотели быть 6% опрошенных, полицейскими — 4%. Работу врача или директора выбирали по 4% респондентов мужского пола.

Девочки в большинстве случаев (22%) мечтали о профессии врача. Ещё 20% хотели стать учителями. По 4% — юристами и актрисами. О профессии военнослужащей, стюардессы и ветеринара мечтали по 3% опрошенных. Стать дизайнером, или певицей, или балериной, или полицейским, или продавцом думали по 2% опрошенных девочек.

Ранее сообщалось, что российские родители хотят, чтобы на уроках труда детей учили готовить и шить.