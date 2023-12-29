Российские родители хотят, чтобы на уроках труда детей учили готовить и шить

Аналитики провели опрос с множественным вариантом ответа среди родителей и выяснили, каким, по их мнению, навыкам и умениям было бы полезно обучить детей на уроках труда. RT ознакомился с результатами исследования.

Отмечается, что большинство родителей младшеклассников и учеников 5—9-х классов посчитали необходимым, чтобы детей научили готовить — так ответили 22 и 29% участников опроса SuperJob соответственно.

Кроме того, как выяснили эксперты, старшеклассников следует обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (22%).

«Рукоделие наряду со столярным делом входит и в топ-3 пожеланий родителей учеников 1—4-х и 5—9-х классов», — подчёркивается в результатах опроса.

Помимо этого, по мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отвёрткой, гаечным ключом, шуруповёртом, дрелью).

Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику, заметили в сервисе.

Ещё в список умений, актуальных для старшеклассников, вошли вождение и автодело, добавили специалисты.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. матерей и отцов школьников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы.