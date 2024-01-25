Специалист Комагина посоветовала следить за условиями содержания животных в приютах

Юрист, президент благотворительного фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в беседе с RT прокомментировала предложение о введении полного запрета на содержание в многоквартирных домах хищных животных и ужесточении наказания за организацию квартирных «приютов» и «питомников».

Собеседница RT поддержала запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных.

«Конечно, поддерживаем. Мы в принципе выступаем за ужесточение владения частными лицами и даже ИП. Потому что ничего не мешает физическому лицу зарегистрироваться как ИП и продолжать (свою деятельность. — RT). Этим должны заниматься специалисты и реабилитационные центры. А сейчас это в основном делают на продажу... Плодят как не в себя и плодят в ужасных условиях. Просто гонятся за прибылью», — рассказала Комагина.

Однако, комментируя идею ужесточения наказания за организацию квартирных «приютов», специалист отметила, что необходимо «обеспечить нормальную инфраструктуру».

«Чтобы у людей, неравнодушных, которые подбирают животных с улицы, была возможность решить этот вопрос как-то по-другому. У нас мало того, что приютов недостаточно. Они берут (животных. — RT) с «пожертвованием». Я бы на месте законодателей старалась больше следить за условиями содержания... Потому что часто люди так поступают по доброте душевной и наказывать их за это, выгонять или животных, или людей, на мой взгляд, не очень гуманно», — заключила собеседница RT.

Ранее председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также призвал ужесточить наказание за организацию квартирных «приютов» и «питомников».

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