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В Москве рассказали о мерах поддержки для студентов

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Власти Москвы рассказали о мерах поддержки для студентов.
В Москве рассказали о мерах поддержки для студентов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в настоящее время в Москве проживают более 900 тыс. студентов вузов и колледжей.

Для молодёжи работают Московский студенческий совет, клуб проректоров Москвы, «Молодёжь Москвы», ресурсный центр «Мосволонтёр», кадровый центр «Профессии будущего», онлайн-ресурс «Атлас профессий колледжей», проекты «Первая работа» и «Прокачай карьеру».

По карте москвича студентам предоставляют льготы в городском транспорте, пригородных поездах и МЦД, в столичных библиотеках, поликлиниках, музеях и выставочных залах Москвы.

В студенческих общежитиях развивается бесплатная сеть Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню российского студенчества.

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