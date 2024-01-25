Инвестор Астафьев: в России вырос рынок арендного жилья на фоне роста ипотеки

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев рассказал о тенденциях рынка недвижимости в России. По его словам, из-за роста ипотечных ставок вырос спрос на аренду однокомнатных квартир.

Спрос на аренду студий и небольших однокомнатных квартир в последнее время увеличивается, поделился эксперт в беседе с Life.ru.

В прошлом году россиян больше привлекали ипотечные программы с выгодными условиями. Однако в текущий момент ситуация меняется.

«Бум на ипотеки уходит, их одобряют меньшему проценту граждан, и возвращается спрос на арендное жильё. Причём особый интерес вызывают именно студии — арендная плата ниже», — добавил Астафьев, отметив, что в текущих условиях покупка компактного жилья является выгодным видом инвестиций, поскольку его можно сдать в аренду на долгосрочной основе.

Ранее основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что при покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но сама стоимость в таком случае ограничивается двумя миллионами рублей.