Юрист Гукова рассказала об особенностях оформления налогового вычета при сделках с жильём

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала, что при покупке или строительстве жилья можно претендовать на налоговый вычет — 13% от цены квартиры, но сама стоимость в таком случае ограничивается двумя миллионами рублей.

«Также оформить налоговый вычет можно при покупке жилого помещения для улучшения жилищных условий при условии, что налогоплательщик проживал в другом жилом помещении не менее трёх лет до совершения сделки. Другим случаем, когда можно получить налоговый вычет, является продажа жилого помещения, если доход от продажи направлен на приобретение другого жилого помещения в течение года», — уточнила Гукова в беседе с газетой «Известия».

Для получения налогового вычета нужно соответствовать определённым условиям и предоставить необходимые документы.

Как отметила эксперт, льготу можно получить только при первой покупке недвижимости или же если при прошлой сделке вычет не оформлялся.

«Человек должен быть резидентом РФ, а приобретаемая недвижимость — находиться на территории России. За покупку в другой стране вычет не предоставляют. Не получится получить вычет, если квартиру оплачивал работодатель или иное третье лицо», — заявила Гукова.

Она добавила, что у периода оформления вычета нет срока давности.

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