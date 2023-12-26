Специалист Мамохина дала рекомендации по покупке квартиры в новостройке

Директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина рассказала о нюансах при покупке квартиры в новостройке.

«Идеальным выбором, конечно, будет ЖК рядом с метро. При этом оптимально, если это будет именно пешая доступность: ведь если до метро нужно ехать, нетрудно подсчитать, что время в пути в самые загруженные часы может значительно увеличиться», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Также она обратила внимание, что перед покупкой стоит узнать историю застройщика. Это можно сделать из новостей, с профильных сайтов и в соцсетях.

«Если у компании понятная история, а негативных отзывов минимум и крупных скандалов в СМИ не было, скорее всего, у неё не будет проблем с финансированием и документами, необходимыми для строительства», — сказала Мамохина.

Кроме того, специалист посоветовала оценить сам объект недвижимости.

«Начиная с планировки: предусмотрены ли места для хранения, отделена ли спальня от входа, есть ли грязная зона в прихожей, а в ванной — место для стиральной машины. И заканчивая зоной паркинга, собственным двором с площадками и озеленением, уютным и просторным лобби с высокими потолками и зоной ожидания», — заключила Мамохина.

Ранее адвокат по земельным делам Денис Кузнецов заявил, что перед покупкой участка важно прежде всего запросить по нему выписку ЕГРН.