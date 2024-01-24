Психолог Мелёхин высказался о связи недосыпа и лишнего веса
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«Действительно, недостаток сна и недосыпание являются факторами риска ожирения и набора веса. Изменения начинаются, если нарушается сон, он становится неполноценным и фрагментарным. Тогда меняется пищевое поведение, растут риски булемические, компульсивное переедание», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По словам Мелёхина, циркадные процессы связаны с циклом и аппетитом, а он связан с фоном настроения.
Недосып сказывается на гормонах, регулирующих аппетит, а также становится причиной роста потребления калорий.
«Чтобы не заедать недостаток сна, надо уделить внимание большей физической активности, питьевому режиму, стараться убирать в этот день когнитивные стрессовые нагрузки, чётко показать себе, что сегодня день цифрового детокса, что надо быть к себе заботливее», — добавил эксперт.
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