Психолог Мелёхин высказался о связи недосыпа и лишнего веса

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, существует ли связь между недосыпом и лишним весом.

«Действительно, недостаток сна и недосыпание являются факторами риска ожирения и набора веса. Изменения начинаются, если нарушается сон, он становится неполноценным и фрагментарным. Тогда меняется пищевое поведение, растут риски булемические, компульсивное переедание», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Мелёхина, циркадные процессы связаны с циклом и аппетитом, а он связан с фоном настроения.

Недосып сказывается на гормонах, регулирующих аппетит, а также становится причиной роста потребления калорий.

«Чтобы не заедать недостаток сна, надо уделить внимание большей физической активности, питьевому режиму, стараться убирать в этот день когнитивные стрессовые нагрузки, чётко показать себе, что сегодня день цифрового детокса, что надо быть к себе заботливее», — добавил эксперт.

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