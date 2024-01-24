Слуцкий призвал избавить предпринимателей от лишних проверок и бюрократии

Глава ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий на встрече со своими доверенными лицами из разных регионов страны предложил ввести качественные показатели поддержки малого бизнеса и обязать государство не менять правила чаще раза в год.

По его словам, малый бизнес создаёт рабочие места и обеспечивает устойчивость городов и сёл, а потому нужно избавить предпринимателей от большого количества проверок и бюрократических проволочек.

Слуцкий отметил, что чаще всего малый бизнес жалуется на деятельность органов следствия.

«На наш взгляд, все проверки в отношении предпринимателей должна осуществлять прокуратура как главный надзорный орган страны... О деле, в котором в качестве обвиняемого, свидетеля или потерпевшего привлекается предприниматель, должен в автоматическом порядке быть уведомлен региональный омбудсмен, а сотрудники его аппарата — становиться адвокатами по назначению», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей.

Малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.

24 января ЦИК зарегистрировала 395 доверенных лиц кандидата в Президенты России Леонида Слуцкого.

Среди них — россияне из всех, в том числе и из новых регионов страны.