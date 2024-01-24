РБК: Россия в 2023 году закупила лекарств на 864,3 млрд рублей

Объём закупок лекарств государством в 2023 году составил 864,3 млрд рублей, что на 7% ниже, чем было зафиксировано в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Headway Company.

В сообщении отмечается, что под этим подразумеваются препараты, которые были закуплены как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Между тем в Минздраве России информацию о сокращении закупок не подтвердили. По данным ведомства, объём заключённых в прошлом году госконтрактов на поставку препаратов увеличился более чем на 36 млрд рублей на фоне показателей за 2022 год.

Ранее сообщалось, что объём производства лекарственных препаратов в Москве в 2023 году вырос в два раза.