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Объём производства лекарств в Москве вырос в два раза в 2023 году

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В январе — ноябре 2023 года в Москве в два раза вырос объём производства лекарств.
Объём производства лекарств в Москве вырос в два раза в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Суммарная стоимость всех отгруженных товаров выросла на 8,3 млрд рублей и составила 228 млрд рублей.

Для лечения нервной системы произведено более 24 млн упаковок препаратов, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — более 3,7 млн ампул.

В столице предусмотрены меры поддержки предприятий. В частности, Московский эндокринный завод получил статус промышленного комплекса.

Ранее, как сообщал телеканал «360», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах в области здравоохранения в 2024 году.

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