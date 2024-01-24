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Кардиолог Бокерия рассказала о причинах резкого снижения давления

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Кардиолог Ольга Бокерия заявила, что к главным причинам резкого снижения артериального давления относятся смена положения тела, приём пищи и длительное стояние в одном положении.
Кардиолог Бокерия рассказала о причинах резкого снижения давления
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Бокерии.

Как напомнила врач, гипотонией считается давление ниже 90/60 мм рт. ст. Если человек чувствует себя хорошо, то причин для беспокойства нет, но такие показатели могут приводить и к дискомфорту, например к головокружению и слабости.

По словам Бокерии, если случай не экстренный, то человек может помочь себе и сам. В частности, желательно проверить информацию о принимаемых лекарствах, так как некоторые препараты могут провоцировать снижение давления. Также можно скорректировать образ жизни.

При наличии венозной недостаточности или в жаркую погоду рекомендуется носить компрессионный трикотаж.

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