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Сенатор Цеков заявил, что клевещущих на Россию должны наказывать жёстким образом

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал очень важным законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС России.
Сенатор Цеков заявил, что клевещущих на Россию должны наказывать жёстким образом
  • РИА Новости

«Те люди, которые считают, что могут врать и клеветать в адрес России, могут находиться за границей. Но у них есть имущество в России, они могут приезжать и зарабатывать в России, а потом уезжать. Я считаю, что они должны самым жёстким образом наказываться», — заявил Цеков.

Он добавил, что конфискация имущества — очень существенное наказание.

«Образумит очень многие головы, которые сейчас нечто подобное делают или собираются что-то делать против России», — заключил собеседник RT.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России.

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