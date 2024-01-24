Сенатор Цеков заявил, что клевещущих на Россию должны наказывать жёстким образом
- РИА Новости
«Те люди, которые считают, что могут врать и клеветать в адрес России, могут находиться за границей. Но у них есть имущество в России, они могут приезжать и зарабатывать в России, а потом уезжать. Я считаю, что они должны самым жёстким образом наказываться», — заявил Цеков.
Он добавил, что конфискация имущества — очень существенное наказание.
«Образумит очень многие головы, которые сейчас нечто подобное делают или собираются что-то делать против России», — заключил собеседник RT.
Ранее депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооружённых силах России.