Росавиация напомнила, что ряд аэропортов, в том числе в Белгороде, закрыты

Росавиация напомнила, что ряд аэропортов России, в том числе в Белгороде, закрыты.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что транспортный самолёт Ил-76 ВКС России с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области.

В декабре сообщалось, что рабочая группа Росавиации назовёт дату открытия аэропорта Краснодара после заседания. Директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию.