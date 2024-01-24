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Росавиация напомнила, что ряд аэропортов, в том числе в Белгороде, закрыты

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Росавиация напомнила, что ряд аэропортов России, в том числе в Белгороде, закрыты.
Росавиация напомнила, что ряд аэропортов, в том числе в Белгороде, закрыты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что транспортный самолёт Ил-76 ВКС России с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области.

В декабре сообщалось, что рабочая группа Росавиации назовёт дату открытия аэропорта Краснодара после заседания. Директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию.

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