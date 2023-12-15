В Росавиации назовут дату открытия аэропорта Краснодара после заседания
- РИА Новости
- © Владислав Гончаров
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.
Отмечается, что по результатам полёта будет проведено заседание рабочей группы, которую создали на базе Росавиации.
«Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовёт эту долгожданную дату», — сказано в сообщении.
Ранее директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию.
По его словам, все службы работают штатно и проводят тренировку.
В Росавиации сообщили, что международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.