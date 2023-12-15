В Росавиации назовут дату открытия аэропорта Краснодара после заседания

Рабочая группа Росавиации сообщит дату открытия аэропорта Краснодара после заседания.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краснодарского аэропорта.

Отмечается, что по результатам полёта будет проведено заседание рабочей группы, которую создали на базе Росавиации.

«Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовёт эту долгожданную дату», — сказано в сообщении.

Ранее директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию.

По его словам, все службы работают штатно и проводят тренировку.

В Росавиации сообщили, что международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод.