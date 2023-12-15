RT в Telegram
Подпишись

Росавиация: аэропорт Краснодара принял тестовый рейс

Короткая ссылка
Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод, сообщили в Росавиации.
Росавиация: аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Международный аэропорт Краснодар в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолёте Superjet 100 из Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестовый полёт производился без пассажиров для проверки работы всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

Ранее директор аэропорта в Краснодаре Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить