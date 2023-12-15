Росавиация: аэропорт Краснодара принял тестовый рейс

Международный аэропорт Краснодар принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод, сообщили в Росавиации.

«Международный аэропорт Краснодар в пятницу, 15 декабря, принял тестовый рейс авиакомпании «Азимут» на самолёте Superjet 100 из Минеральных Вод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тестовый полёт производился без пассажиров для проверки работы всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

Ранее директор аэропорта в Краснодаре Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии.