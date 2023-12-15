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Директор: аэропорт Краснодар готов к возможному открытию

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Директор международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко заявил о готовности к открытию, вся инфраструктура находится в идеальном состоянии. По его словам, все службы работают штатно и проводят тренировку.
Директор: аэропорт Краснодар готов к возможному открытию
  • Gettyimages.ru
  • © megaflopp

«За прошедшие почти два года ограничения полётов в аэропорт Краснодар наши службы ни на минуту не прекращали готовиться, повышать свою квалификацию», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Кириченко подчеркнул, что за два года аэропорт не потерял ни одного квалифицированного специалиста.

Как подчеркнул накануне президент Владимир Путин, при открытии аэропортов на юге России главным критерием остаётся безопасность пассажиров, это же касается аэропорта Краснодара, хоть он и далеко от зоны боевых действий.

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