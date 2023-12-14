Путин: безопасность людей — главный критерий при открытии аэропорта Краснодара

При открытии аэропортов на юге России главным критерием остаётся безопасность пассажиров, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. Он отметил, что это же касается аэропорта Краснодара, хоть он и далеко от зоны боевых действий.

«Если они (Министерство обороны. — RT) к этому подходят, они мне доложат, ну тогда будем действовать, но надо посмотреть, ещё раз проанализировать», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса.

Между тем аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода останутся пока закрытыми, данных об их открытии в настоящее время нет.