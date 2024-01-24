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Генпрокуратура России предупредила о звонках детям с территории Украины

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Генпрокуратура России предупредила о возобновлении звонков на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и рассылки сообщений в мессенджерах и социальных сетях.
Генпрокуратура России предупредила о звонках детям с территории Украины
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что это делается «с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах».

«Рекомендуем родителям ещё раз обсудить со своими несовершеннолетними детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону», — говорится в Telegram-канале ГП.

Ранее заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявил, что в стране за прошлый год было зафиксировано около 40 тыс. ложных сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников и совершения тяжких преступлений.

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