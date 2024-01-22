МВД: в России в 2023 году зафиксировано около 40 тысяч ложных угроз

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник заявил, что в стране за прошлый год было зафиксировано около 40 тыс. ложных сообщений об угрозе взрывов, захвата заложников и совершения тяжких преступлений.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

По его словам, в последнее время сильно увеличилась активность противоправных сообществ, распространяющих сообщения с угрозами взрывов, захватов заложников и совершения иных тяжких преступлений.

«Всего, по нашим данным, в прошлом году было зарегистрировано порядка 40 тыс. таких ложных сообщений, на которые приходится реагировать, но есть и установленные лица, которые привлекаются к ответственности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в каждом таком случае МВД усматривает след киевского режима.

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