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Названы восемь регионов России для занятий зимними видами спорта

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Анастасия Румянцева
Аналитики сервиса путешествий Туту.ру выбрали восемь регионов России, где можно заняться спортом этой зимой. RT ознакомился с результатами исследования.
Названы восемь регионов России для занятий зимними видами спорта
  • Gettyimages.ru

Как напомнили эксперты, в Краснодарском крае, в предгорьях Главного Кавказского хребта, находится Красная Поляна — один из самых популярных курортных посёлков России.

«Путешественники со всей страны приезжают туда, чтобы покататься на лыжах и сноуборде. Плюсы Поляны — инфраструктура и прекрасные тренеры для новичков, минусы — большое количество туристов, особенно на курорте «Роза Хутор». Впрочем, там действительно интересно, причём не только спортсменам: путешественники и катаются на лыжах, и посещают этнопарк «Моя Россия», и гладят альпака, и ходят в баню. Отличное время для катания по склонам Поляны — февраль и март, поэтому самое время покупать билеты», — посоветовали в сервисе.

В Мурманской области тоже катаются на лыжах — в Хибинах, добавили в компании.

«Там расположен горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», который больше подходит опытным спортсменам, чем начинающим. А ещё Мурманская область — правильное место, чтобы приучить себя к долгим зимним прогулкам и попробовать катание на собачьих упряжках. Научиться управлять упряжкой можно, например, в хаски-парке «Ловозеро», — рассказали специалисты.

Отмечается, что в Кемеровской области популярен горнолыжный курорт Шерегеш, где есть как сложные, так и лёгкие трассы.

«Всего трасс 11: из них самых простых, «зелёных», две, а «чёрных» — четыре. Помимо катания, путешественники могут отправиться в горный поход на снегоступах — на курорте 18 маршрутов. Со стороны такая прогулка кажется простой, но это не так: по количеству сожжённых калорий подъём по снегу заменит полноценную тренировку в спортзале», — пояснили аналитики.

Кроме того, по их словам, в Карачаево-Черкесии — сразу два любимых путешественниками курорта: Домбай и Архыз.

«На Домбай приезжает много профессиональных горнолыжников и сноубордистов. Есть на курорте и возможности для хели-ски — такой вид катания подразумевает, что лыжников к началу спуска забрасывают на вертолёте, а ехать нужно по нетронутым склонам. Курорт Архыз — ничуть не хуже. Опытные лыжники и сноубордисты могут там не только кататься, но и отправиться в «ски-тур» (прохождение маршрутов по пересечённой местности на специальных лыжах, включающее подъёмы и спуски. — RT). Маршрут очень красивый и состоит из трёх подъёмов. Новичков ждут четыре «зелёные» и пять «синих» трасс», — подчеркнули представители сервиса.

Также специалисты посоветовали посетить Кабардино-Балкарскую Республику.

«Зимними видами спорта занимаются и в Приэльбрусье, на курортах Азау и Чегет. В Азау будет интересно и новичкам, и опытным «катальщикам». А вот в Чегет стоит ехать тем, кто уже уверенно стоит на лыжах или доске: сложные трассы этого курорта любят российские экстремалы», — добавили они.

Помимо этого, в Красноярском крае много возможностей для того, чтобы сделать зиму активной, пояснили в компании.

«Попробуйте начать с всесезонного курорта «Бобровый лог» в двадцати минутах езды от Красноярска: там 15 обычных трасс и две учебные — для начинающих спортсменов. Ещё на курорте есть родельбан — аттракцион, который представляет собой смесь бобслея и американских горок. Если горным лыжам предпочитаете беговые, в Красноярске и окрестностях несколько живописных маршрутов: можно, например, покататься по Торгашинскому хребту или Мининским Столбам», — поделились эксперты.

Часто путешественники предпочитают летний Алтай, но и зимой там есть чем заняться, напомнили они.

«Например, встать на лыжи на курорте Манжерок в Республике Алтай. Курорт небольшой, зато неплохо оборудован, а до других интересных мест региона удобно добираться по Чуйскому тракту», — отмечается в исследовании.

Также в соседнем Алтайском крае катаются на курорте Белокуриха, мягкий климат и несложные трассы которого наверняка понравятся новичкам.

«На курорте несколько санаториев, так что поправить здоровье можно не только с помощью активных тренировок на склонах», — заключили собеседники RT.

Ранее аналитики сервиса для путешествий составили подборку самых «сказочных» регионов России.

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