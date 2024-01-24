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Матвиенко: Совфед продолжит донастраивать соцзащиту участников спецоперации

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Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной защиты участников специальной военной операции.
Матвиенко: Совфед продолжит донастраивать соцзащиту участников спецоперации
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы обязаны следить, чтобы каждая мера поддержки эффективно реализовывалась «на земле».

Для этого, по её словам, необходимо быть в постоянном контакте с членами семей военнослужащих — участников СВО и брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительство страны будет делать всё, чтобы поддержать участников спецоперации после их возвращения.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам СВО и их семьям.

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