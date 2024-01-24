Матвиенко: Совфед продолжит донастраивать соцзащиту участников спецоперации

Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной защиты участников специальной военной операции.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев», — отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы обязаны следить, чтобы каждая мера поддержки эффективно реализовывалась «на земле».

Для этого, по её словам, необходимо быть в постоянном контакте с членами семей военнослужащих — участников СВО и брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительство страны будет делать всё, чтобы поддержать участников спецоперации после их возвращения.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам СВО и их семьям.