Матвиенко: Совфед продолжит донастраивать соцзащиту участников спецоперации
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев», — отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что сенаторы обязаны следить, чтобы каждая мера поддержки эффективно реализовывалась «на земле».
Для этого, по её словам, необходимо быть в постоянном контакте с членами семей военнослужащих — участников СВО и брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что правительство страны будет делать всё, чтобы поддержать участников спецоперации после их возвращения.
Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам СВО и их семьям.