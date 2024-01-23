Путин: государство сделает всё для поддержки участников СВО

Российский президент Владимир Путин заявил, что правительство страны будет делать всё, чтобы поддержать участников спецоперации после их возвращения.

Во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов он заявил, что рассчитывает, что бойцы СВО по возвращении с территории боевых действий найдут себя и станут успешными.

«Государство должно и будет делать всё, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать», — сказал президент.

Ранее глава государства заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны правительства.

23 января президент принял участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» в рамках выставки-форума «Россия». Глава государства провёл встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». RT вёл прямую трансляцию.