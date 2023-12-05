Мишустин: нужен контроль предоставления соцподдержки участникам СВО и их семьям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо постоянно следить за предоставлением соцподдержки участникам специальной военной операции и их семьям.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мишустина, необходимо всё время отслеживать, как предоставляется соцподдержка тем, «кто рискует жизнью, их семьям — родителям, жёнам, детям».

Премьер добавил, что особое внимание нужно уделять своевременному финансированию данной сферы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поддержка участников СВО является одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Он также поручил подумать о механизмах поддержки вдов бойцов специальной военной операции, которые состояли с ними в незарегистрированном браке.